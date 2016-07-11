​Как стимулировать экспорт азербайджанским предпринимателям? - МНЕНИЕ

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Выделение предпринимателям субсидий в размере 5% стоимости экспортируемого товара является положительным моментом, однако для стимулирования экспорта необходимо повысить проценты.

Об этом заявил Report руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. По его словам, усовершенствование механизма субсидии усилит интерес предпринимателей к экспорту.

Эксперт также считает необходимым создание центров логистики, выдачу льготных кредитов предпринимателям, обеспечивающим приток валюты в страну, повышение прозрачности, устранение вмешательства в дела предпринимателей: "При каждом вмешательстве в структуру бизнеса снижается экспортный потенциал. Поэтому важно создать условия для беспрепятственного экспорта товара".

Отметим, что на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития за первое полугодие 2016 года и предстоящим задачам, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения по изучению рынков экспорта в целях экспорта азербайджанских товаров.

В.Байрамов предложил создать электронную карту экспорта, которая позволила бы азербайджанским экспортерам ознакомиться со структурой и особенностями рынков различных стран.

В.Байрамов считает, что важно информировать предпринимателей о стандартах качества ЕС: "Они не имеют представления об этих стандартах, не производят высококачественную продукцию, не сортируют ее в соответствии со стандартами. Например, азербайджанский фундук вывозится на рынки третьих стран, хотя по качеству соответствует рынку ЕС".

Кроме того, по мнению специалиста, азербайджанские предприниматели ориентируются в основном на конкретную страну, что является неверным подходом: "Надо проводить маркетинговую работу по разным странам. Нельзя зависеть от одного рынка, чтобы иметь возможность ориентироваться на другую страну в случае возникновения проблем на рынке одной".

Эксперт отмечает, что на повышение объема экспорта положительное влияние окажет и создание крупных предприятий: "В ЕС крупные предприятия составляют 0,2% общего числа предприятий. Однако они охватывают 45% экономики и 35% общего объема экспорта. То есть экспортом занимаются в основном крупные предприятия. Этому надо уделить внимание и у нас".

В то же время он предлагает создать промышленные ассоциации, которые оказали бы поддержку предпринимателям: "К сожалению, у нас подобные ассоциации неразвиты. Хотя в развитых странах промышленные ассоциации платят предпринимателям за их участие в выставках, поддерживают тех, кто не может принять участие из-за материальных проблем, стимулируя экспорт".