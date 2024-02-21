Французская разведка "теряет лицо" после очередного скандала. Кто наведет порядок?

Не успела забыться серия скандалов, потрясших французское "шпионское" сообщество, агентство службы внешней безопасности Франции DGSE оказалось в центре очередного.

Не успела забыться серия скандалов, потрясших французское "шпионское" сообщество, агентство службы внешней безопасности Франции DGSE оказалось в центре очередного.

По данным турецкой газеты Daily Sabah, в ходе недавней операции Национальной разведывательной организации Турции (MIT) была раскрыта шпионская сеть, связанная с Генеральным директоратом внешней безопасности Франции (DGSE). Возглавляемая гражданином Сирии Ахметом Кати группа предоставляла ложную информацию и сфабрикованные документы французской разведке, которая стремилась создать негативный фон вокруг Турции с обвинениями в жестоком обращении с беженцами, стремящимися ее покинуть.

Группировка была связана с парижской некоммерческой организацией Collectif des Amis d'Alep, с которой они наладили отношения при посредничестве французской разведки. Задержанным подозреваемым было также обещано убежище во Франции, сообщают источники в органах безопасности Турции. В настоящее время трое подозреваемых в шпионаже находятся в тюрьме в ожидании суда.

Описываемые события последовали недавнего раскрытия сети DGSE в Азербайджане. 26 декабря прошлого года посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в Министерство иностранных дел, где ей сообщили об объявлении двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата в связи с "деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". Им было предписано покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.

В начале декабря в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, были арестованы четыре французских госслужащих, которые, по утверждению буркинийской стороны, являются агентами разведки, а французской - техниками по обслуживанию компьютеров. Причем это на фоне напряженных отношений между Буркина-Фасо и Францией.

"Французское правительство принимает к сведению продолжающееся судебное разбирательство, но отвергает обвинения в том, что эти техники были направлены в Буркина-Фасо по причинам, не связанным с их работой по обслуживанию компьютеров. Оно просит незамедлительно вернуть их во Францию", - заявили дипломатические источники в ответ на аресты.

По словам европейского дипломата, который говорил на условиях анонимности, эти французы "известны своим буркинийским коллегам".

Подобные частые провалы в разведывательном сообществе случаются довольно редко, а тут похоже их было еще больше, о чем говорят срочные меры, предпринятые правительством.

В конце декабря прошлого года глава внутренней разведки Франции был назначен руководителем службы внешней. Николя Лернер сменил карьерного дипломата Бернара Эмье на посту главы Генерального директората по внешней безопасности (DGSE). Это первый случай, когда бывший глава Главного управления внутренней безопасности (DGSI) стал руководителем службы внешней разведки.

Лернер, 45-летний госслужащий, окончил элитную высшую школу ENA в том же году, что и президент Эмманюэль Макрон, и, как говорят, близок к нему. Отличаясь трудолюбием и осторожностью, он всю свою карьеру провел в министерстве внутренних дел, занимаясь в основном вопросами национальной безопасности, и в 2018 году возглавил DGSI.

Его предшественник в ведомстве внешней разведки Эмье начал реформы в DGSE и добился увеличения бюджета агентства. Считается, что он улучшил отношения с Агентством внутренней безопасности. Однако, его критиковали за неспособность предвидеть вторжение России в Украину в 2022 году и череду военных переворотов в бывших французских колониях - Мали, Буркина-Фасо и Нигере.

Был и ряд скандалов внутри организации. По данным Le Monde, бывший генеральный директор DGSE в период с 2013 по 2017 год дипломат Бернар Бажоле, был обвинен 18 октября 2022 года в "соучастии в вымогательстве" и "произвольном посягательстве на личную свободу лицом, занимающим государственную должность по одному и тому же делу".

Бернара Эмье также привлекли свидетелем по делу о постыдных методах вымогательства, использованных DGSE против богатого предпринимателя по имени Ален Дюмениль в марте 2016 года. Бажоле и его бывший заместитель подозреваются в том, что разрешили или санкционировали шантаж этого бизнесмена, который по счастливой случайности оказался управляющим скрытыми средствами DGSE в начале 2000-х годов.

Эти три деятеля французских спецслужб были вынуждены объясниться по вопросу одного из самых сокровенных секретов Франции: судьбе военного бюджета DGSE в 23 миллиона евро, который организация накапливала в течение столетия, прежде чем растратить на рискованные инвестиции. По словам трех высокопоставленных чиновников, Дюмениль был тем, кто присвоил активы службы путем нелегальных финансовых операций. Но он отрицает это, жалуясь на годы "давления" со стороны DGSE.

Скандал достиг высших эшелонов власти. "Президент Республики знал о мошенничестве, жертвой которого стал мой департамент", - заявил Бажоле, назначенный в 2013 году бывшим президентом Франции Франсуа Олландом. Когда с ним связалась Le Monde, он отказался давать какие-либо дополнительные объяснения. "Дело, о котором вы упоминаете, сейчас является юридическим вопросом, поэтому я не могу о нем говорить", - осторожно заявил он.

DGSE, похоже, предстоит долгая работа по наведению порядка в доме. Но главный вопрос: будет ли новый глава организации применять новый подход или продолжит методы своего предшественника?



Джамал Мустафаев