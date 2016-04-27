​Эксперты: Армянская сторона подорвала основу казанского процесса, веру в мирные переговоры - МНЕНИЕ

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Армянская сторона подорвала основу казанского процесса, необходимо создание "дорожной карты" для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, считают эксперты, комментируя интервью президента Армении Сержа Саргсяна агентству Bloomberg.

"В апрельских событиях Армения получила хороший урок от Азербайджана, армянские солдаты еле унесли ноги и потеряли часть оккупированных территорий. Видимо, она сейчас пытается ввести в заблуждение общественность и занимается откровенным обманом, потому что принятые решения во время казанской встречи основывались на обновленных мадридских принципах", - заявил Report политолог Фикрет Садыхов.

Политолог указал на необходимость активизации азербайджанской дипломатии в направлении ведущих государств мира - России, США, международных структур - для того, чтобы обращать их внимание на упертость армянской позиции в вопросе урегулирования конфликта, доносить до них, что Азербайджан не оставит землю в любом случае и рано или поздно, как показали апрельские события, готов освободить ее и будет освобождать собственные территории, чего бы это не стоило.

В свою очередь политолог Тофиг Аббасов подчеркнул, что Серж Саргсян и его команда уже давным-давно не находятся в поле переговорного процесса.

Он особо отметил, что Армения должна доказать свою приверженность мирному процессу. "Дело в том, что Армения, как сторона, являющаяся участником этого конфликта, абсолютно не готова к мирному процессу и всеми своими силами и действиями это доказывает, потому что сторона, которая хочет мира, хочет переговоров и готова идти на компромиссы, это фактически должна подтверждать своими действиями", - сказал политолог.

Эксперт указал, что армянская сторона подорвала основу казанского процесса, веру в мирные переговоры. "Ее острое нежелание проявить готовность к компромиссам привела фактически к тому, что Армения свела на нет десятки встреч в трехстороннем формате президентов трех стран - Азербайджана, России и Армении", - добавил он.

По его словам, слова президента Армении, сказанные в интервью агентству Bloomberg, еще раз подтверждают, что он является наиболее ярым и ясным представителем партии войны в нагорно-карабахском конфликте.

Т.Аббасов отметил, что Азербайджан до сих пор находится в переговорном процессе, однако за столом нет визави. Говоря о возможности мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, эксперт подчеркнул, что не видит никаких предпосылок для возобновления мирного процесса. Вместе с тем он указал, что рано или поздно стороны вернутся к переговорному процессу, так как "войны начинаются на полях действий, а заканчиваются за столом переговоров и заключается перемирие".

В свою очередь российский военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Александр Перенджиев считает, что официальный Ереван не хочет войны, скорее всего, ему нужна пауза, чтобы осмыслить случившееся.

Военный эксперт указал, что в интервью C.Cаргсяна агентству Bloomberg прослеживается позиция официального Еревана - сохранение статус-кво создавшейся ситуации.

По его мнению, в настоящее время о каком-то исходе в урегулировании нагорно-карабахского конфликта говорить очень рано.

"Несмотря на многолетний конфликт вокруг Нагорного Карабаха, на самом деле все только начинается. Ведь сегодняшние события показывают – процесс по его урегулированию за последние 23 года не сдвинулся ни на шаг", - сказал доцент кафедры.

Эксперт отметил необходимость cоздания "дорожной карты" для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. "Без взаимных компромиссов, подчеркну – взаимных, какой-либо вариант урегулирования невозможен, а война может длиться вечно", - сказал он, добавив, что уступки должны быть одновременные, равнозначные и согласованные.

По его мнению, война не принесет никаких дивидендов ни Азербайджану, ни Армении и ни России. "Но есть те, кто не против, чтобы на Южном Кавказе вспыхнул пожар войны, чтобы нагреть на этом свои руки, ослабить Россию, увеличить свой финансовый и имиджевый капитал", - резюмировал он.