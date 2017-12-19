Что ожидает биткоин в 2018 году? Лопнет ли "пузырь"? - АНАЛИЗ

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Что ожидает биткоин в 2018 году? Этот вопрос по-прежнему интересует многих. Одни предсказывают его удешевление, другие, наоборот, верят, что криптовалюта открыла новую эру в истории денег. Что же представляет собой криптовалюта на самом деле? "Мыльный пузырь" или настоящие деньги? Report попытался найти ответ на этот вопрос.

Что думают об этом азербайджанские эксперты?

Экономист Самир Алиев сказал, что он отслеживает биткоин с 2009 года. По словам эксперта, биткоин представляет большую угрозу для экономики любой страны. "Я считаю биткоин товаром, а не денежной единицей", - сказал эксперт. Он полагает, что биткоин не будет дорожать в последующие годы: "На мой взгляд, этот "пузырь" может нанести ущерб многим инвесторам в ближайшем будущем".

Эксперт также добавил, что экономисты и международные организации скептически относятся к этому вопросу: "Думаю, в один из дней биткоин неожиданно упадет в цене".

Однако не все азербайджанские эксперты разделяют его мнение. Так, эксперт-экономист Вугар Байрамлы полагает, что с биткоина начинается эра виртуальной валюты. Что касается будущего криптовалюты, он предположил два сценария. Согласно первому сценарию, рост биткоина в 17 раз за последний год вызывает серьезную обеспокоенность. Если криптовалюта будет неуклонно расти в последующие годы, это станет доказательством "мыльного пузыря". Если же цена останется стабильной в течение последующих шести месяцев, эта денежная единица оправдает себя.

Что думают иностранные эксперты о судьбе биткоина?

Основатель блокчейн-проекта Freed Евгений Глариантов отметил, что биткоин воспринимается участниками рынка как аналог золота. По его мнению, именно этот фактор является определяющим в повышении цены на криптовалюту.

"Биткоин сейчас является самым надежным вариантом хранения средств в криптовалюте. Именно этим и объясняется высочайший интерес к нему со стороны инвесторов и предприимчивых людей, стремящихся заработать на изменениях курса этой валюты", - рассказал он. По мнению Глариантова, цена биткоина пока ничем не ограничена, и в ближайшие два года она может преодолеть отметку в 100 тысяч долларов.

В 2018 году, по прогнозу основателя группы компаний Blockchain.ru Дмитрия Мацука, стоимость биткоина достигнет 40 тысяч долларов, чему должны способствовать "выход на корейские биржи, ожидания выхода фьючерсов на биткоин в США и Японии, что позволит выйти на рынок институциональным инвесторам".

"Институциональные инвесторы владеют крупными суммами, которые могут двигать рынок. Многие из них обладают "долгими" деньгами, то есть, будут играть на долгосрочной перспективе и держать монеты", - поясняет он.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен назвала самую популярную в мире криптовалюту крайне спекулятивным активом, который не является законным платежным средством. "Биткоин в настоящее время играет очень малую роль в международной системе взаиморасчетов. Нестабильный источник прибыли, не регулируется законодательно, высокоспекулятивный актив. ФРС не хочет играть какой-либо регулятивной роли в отношении биткоина", - подчеркнула она.