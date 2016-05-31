​Арест генералов: Серж Саргсян поэтапно признает апрельское поражение Армении - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Четырехдневные бои в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана развеяли мифы о силе Армении. После апрельских боев власти Армении и их покровители прибегают к различным методам для повышения энтузиазма.
В первую очередь в данном вопросе критикуется армейское руководство. Это подтверждают увольнения в последнее время президентом Армении Сержем Саргсяном высокопоставленных чиновников и возбуждение в их отношении уголовных дел.
30 мая были арестованы начальник Управления по вооружению армянской армии, генерал Мельс Чилингерян и полковники Мгер Папян и Армен Маргарян. В их отношении возбуждены уголовные дела по фактам приобретения для армянской армии некачественных товаров и завышения цен на товары.
12 мая был арестован глава отдела автомобильной службы Вооруженных сил, полковник Давид Абрамян в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту халатности к должностным лицам Военно-следственного управления Следственного комитета Армении.
Отметим, что согласно подписанному 26 апреля Сержем Саргсяном указу, от занимаемых должностей освобождены заместитель министра обороны Армении по материально-техническому оснащению Алик Мирзабекян, начальник службы связи, генерал-майор Комитас Мурадян и глава разведывательного управления Генштаба Аршак Карапетян.
Как пишут армянские СМИ, аресты осуществляются по антикоррупционной схеме генпрокурора страны Геворга Костаняна. Армянские СМИ назвали этот процесс "санитарной чисткой" в армии.
Предполагается, что процесс начался до апрельских боев на линии соприкосновения войск.
С этой точки зрения, арест по схеме генпрокурора расценивается как недоверие С.Саргсяна к министру обороны Сейрану Оганяну.
Отметим, что 19 февраля этого года антикоррупционный центр "Transparency International" произвел проверки в министерстве обороны Армении.
В распространенном центром отчете говорится: "Министр обороны и некоторые сотрудники министерства владеют рядом торговых центров с непрозрачной финансовой деятельностью или же частью акций".
В структуре заявили, что члены семьи и близкие С.Оганяна и другие ответственные работники министерства пытаются найти общий язык с производящими мониторинг чиновниками и просят закрыть глаза на правонарушения.
На акции протеста, прошедшей в Ереване за два дня до состоявшейся 16 мая в Вене встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержем Саргсяном, участники потребовали отставки министра иностранных дел Эдварда Налбандяна, министра обороны Сейрана Оганяна, начальника генштаба Вооруженных сил Юрия Хачатуряна и его заместителя Айказа Баграмяна.
Кроме того, говоря о результатах четырехдневных боев, министр обороны Армении Сейран Оганян отметил, что якобы "Азербайджан не взял никакой стратегической позиции".
В очередной раз было доказано, что Армения не обладает материальной и духовной силой для того, чтобы в одиночку и самовольно удерживать у себя оккупированные территории.
Хотелось бы привести еще один пример.
Выделяемое военнослужащим в Армении социальное пособие в 72 тыс. драм (220 манатов) выдается не полностью. Им оплачивают лишь половину средств.
В армянской армии не хватает плащей-палаток, чтобы уберечься от дождя.
На своей странице в Facebook пресс-секретарь минобороны Арцрун Ованнисян признался, что плащ-палатка намокает и не успевает высохнуть до очередного дежурства: "Мы уже несколько дней занимаемся вопросом ликвидации данной проблемы".
Армянские СМИ распространили информацию о несметном богатстве генерала в отставке, депутата парламента, председателя правления Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна.
Таким образом, происходящее в очередной раз доказывает:
- Не существует Армянского государства;
- Без помощи извне армяне не смогут удержать под оккупацией азербайджанские земли;
- Армяне в Нагорном Карабахе являются заложниками внешних сил и армянской "власти";
- Зарубежные силы и официальный Ереван используют тех же армян, которые являются гражданами Азербайджана, как орудие преследования для своих целей;
- Увольняя генералов и возбуждая в их отношении уголовные дела, Серж Саргсян пытается продлить свою власть, выйти сухим из воды;
- Находящиеся у власти в Армении силы этим создают видимость проведения в стране реформ;
- Серж Саргсян избавляется от тех, кто создает проблему для его власти;
- Приступили к этапу, когда подставляют представленных у власти в Армении армян из нагорно-карабахского региона Азербайджана, либо Серж Саргсян предает своих земляков и пр.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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