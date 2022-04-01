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Ukrayna ordusu son sutkada 28 yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib

Ukrayna ordusu son sutkada 28 yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib Ukraynada son sutkada 28 yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib.
Region
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1 Aprel , 2022 14:52
Ukrayna ordusu son sutkada 28 yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib

Ukraynada son sutkada 28 yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı feysbukda məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Ukrayna Ordusu Demidiv, Dımer, Litvınovka, Qavrilovka, Kozarovıçi, Jovtneve, Qlıbovka, Yasnoqorodka, Talakun, Sukoluççya, Lipivka, Qavronşina, Makovışe, Nikolayevka, Xmilna, Rudnya, Şevçenko, Bobrik, Starıy Basan, Nova Basan, Makiyevka, Poqrebi, Bajanovka, Volodimirovka, Şnyakovka, Salne, Sofiyevka, Qavrilovka yaşayış məntəqələrini işğaldan azad edib.

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İngilis versiyası Ukraine liberates 28 settlements in one day
Rus versiyası ВС Украины освободили 28 населенных пунктов

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