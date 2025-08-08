Haqqımızda

Türkiyənin Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri TBMM komissiyasının iclasına dəvət edilib

Türkiyənin Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri TBMM komissiyasının iclasına dəvət edilib Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) tərkibində yaradılmış Milli Həmrəylik, Qardaşlıq və Demokratiya Komissiyasının (ilk adı: Terrorsuz Türkiyə Komissiyası - red.) ikinci iclası bu gün keçiriləcək.
Region
8 avqust 2025 07:33
Türkiyənin Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri TBMM komissiyasının iclasına dəvət edilib

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) tərkibində yaradılmış Milli Həmrəylik, Qardaşlıq və Demokratiya Komissiyasının (ilk adı: Terrorsuz Türkiyə Komissiyası - red.) ikinci iclası bu gün keçiriləcək.

"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, TBMM sədri Numan Kurtulmuşun rəhbəlik edəcəyi toplantıda proseslə bağlı ilk məlumatlandırma sessiyası təşkil olunacaq.

Bildirilib ki, ölkənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya, milli müdafiə naziri Yaşar Güler və Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalın da toplantıya dəvət edilib.

İclasın Bakı saatı ilə 15:00-da başlaması planlaşdırılır.

Xatırladaq ki, ilk toplantı avqustun 5-də keçirilmiş, Terrorsuz Türkiyə Komissiyasının adı Milli Həmrəylik, Qardaşlıq və Demokratiya Komissiyası olaraq dəyişdirilmişdi.

Sözügedən komissiya PKK terror təşkilatının özünü ləğv etməsi və silahları təhvil verməsindən sonra yeni reallığın hüquq müstəvisində təsbit edilməsi məqsədilə qurulub.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В парламенте Турции пройдет второе заседание Комиссии по национальной солидарности, братству и демократии

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Türkiyədə qütb bölgələri ilə bağlı koordinasiya şurası yaradılıb
Türkiyədə qütb bölgələri ilə bağlı koordinasiya şurası yaradılıb
8 avqust 2025 07:07
İrakli Kobaxidze: 2008-ci il müharibəsi “dərin dövlət”in sifarişi ilə həyata keçirilmiş xəyanət idi
İrakli Kobaxidze: 2008-ci il müharibəsi “dərin dövlət”in sifarişi ilə həyata keçirilmiş xəyanət idi
7 avqust 2025 23:42
Hakan Fidan: Suriya xalqının yanında olmağa davam edəcəyik
Hakan Fidan: Suriya xalqının yanında olmağa davam edəcəyik
7 avqust 2025 21:29
Türkiyə XİN başçısı Suriya Prezidenti Əhməd əl-Şaraa ilə görüşüb - YENİLƏNİB
Türkiyə XİN başçısı Suriya Prezidenti Əhməd əl-Şaraa ilə görüşüb - YENİLƏNİB
7 avqust 2025 18:36
Erməni spiker şərəf və ləyaqətinin təhqir olunmasına görə kompensasiya tələb edir
Erməni spiker şərəf və ləyaqətinin təhqir olunmasına görə kompensasiya tələb edir
7 avqust 2025 17:24
İran XİN başçısı İƏT-in fövqəladə toplantısının keçirilməsini istəyib
İran XİN başçısı İƏT-in fövqəladə toplantısının keçirilməsini istəyib
7 avqust 2025 17:01
Putin BƏƏ-ni Trampla görüş üçün münasib yerlərdən biri adlandırıb
Putin BƏƏ-ni Trampla görüş üçün münasib yerlərdən biri adlandırıb
7 avqust 2025 16:49
Xamənei yeni yaradılan quruma nümayəndələrini təyin edib
Xamənei yeni yaradılan quruma nümayəndələrini təyin edib
7 avqust 2025 15:50
Ermənistanda icmanın sabiq başçısı dövlətə 454 min dollar ziyan vurmaqda ittiham edilir
Ermənistanda icmanın sabiq başçısı dövlətə 454 min dollar ziyan vurmaqda ittiham edilir
7 avqust 2025 13:50
Moskva-Soçi reysini yerinə yetirən təyyarənin ekipajı Həştərxanda eniş edib
Moskva-Soçi reysini yerinə yetirən təyyarənin ekipajı Həştərxanda eniş edib
7 avqust 2025 12:32

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi