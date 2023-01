Türkiyə Prezidentinin sözçüsü: "Rusiya-Ukrayna müharibəsini dayandırmaq üçün cəhdlərimiz davam edir"

"Türkiyə Ukraynadakı müharibəni dayandırmaq üçün səylərini davam etdirəcək. Asan iş yoxdur".

"Report"un Ankara bürosunun xəbərinə görə, bu fikirləri Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın "CNN"ə müsahibəsində bildirib.

Onun sözlərinə görə, nə Rusiya, nə də Ukrayna bu müharibəni dayandırmaq istəyir: "Ona görə də regionda sülhə nail olmaq üçün Türkiyə vasitəçi olmaq istəyir. Heç bir tərəf dayanmaq istəmir, amma onlar həlledici hərbi qələbə qazanacaq vəziyyətdə deyillər. Çünki daha çox uzanan müharibə və dərin böhran hamıya daha çox əzab, itki və dağıntı gətirəcək. Bu səbəbdən Türkiyə sülhə nail olmaq üçün vasitəçiliyə hazırdır".