Türkiyə MN: PJAK-ın İrandakı fəaliyyətini yaxından izləyirik
Region
- 05 mart, 2026
- 13:16
Türkiyə PJAK terror təşkilatının İranda həyata keçirdiyi fəaliyyətləri yaxından izləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin (MMN) yaydığı məlumatda qeyd olunub.
Bildirilib ki, Türkiyə qonşu ölkələrin parçalanmasının deyil, onların ərazi bütövlüyünün qorunmasının tərəfdarıdır:
"Bu çərçivədə terror təşkilatı PJAK kimi etnik bölücülüyü qızışdıran qurumların fəaliyyəti yalnız İranın təhlükəsizliyinə deyil, eyni zamanda, regionun ümumi sülh və sabitliyinə də mənfi təsir göstərir. Terror təşkilatı PJAK-ın İranda həyata keçirdiyi fəaliyyətləri və bölgədə baş verən prosesləri dövlətimizin müvafiq qurumları ilə koordinasiyalı şəkildə yaxından izləyirik".
Son xəbərlər
13:31
Con Hili Kiprə gedibDigər ölkələr
13:30
İsrail ordusu İranın raket anbarlarını məhv etdiyini açıqlayıb – YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:28
Foto
Azərbaycanın ƏTİT-ə üzvlük prosesinin tamamlanması müzakirə edilibASK
13:27
Foto
İranın dron hücumundan sonra Naxçıvan aeroportundan - FOTOREPORTAJDaxili siyasət
13:24
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: İranın hücum aktları cavabsız qalmayacaqHərbi
13:17
Bəhreynin HHM sistemləri İrana məxsus 75 raket və 123 PUA-nı məhv edibDigər ölkələr
13:16
Türkiyə MN: PJAK-ın İrandakı fəaliyyətini yaxından izləyirikRegion
13:15
Vasif Qafarov: Özəl məktəblərdə çalışan müəllimlər də sertifikasiyadan keçməlidirMilli Məclis
13:12
Foto