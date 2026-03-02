Tbilisi meri bölgədə hərbi əməliyyatlar səbəbindən Əbu-Dabidən Gürcüstana qayıda bilmir
Region
- 02 mart, 2026
- 11:30
Gürcüstanın paytaxtı Tbilisinin meri Kaxa Kaladzenin hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə olduğunu açıqlanıb.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, K.Kaladze həftəsonu Əbu-Dabidə səfərdə olub.
"Tbilisi meri həftəsonu Əbu-Dabidə idi. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq o, hələlik təyyarə ilə uça bilmir", – deyə meriyadan bildirilib.
Qeyd edək ki, fevralın 28-dən etibarən İsrail-ABŞ və İran arasında qarşılıqlı hava hücumları davam edir. İran ABŞ-nin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yerləşdiyi iddia olunan obyektlərinə də zərbələr endirir. Bununla əlaqədar regionda hava məkanı bağlanıb.
Son xəbərlər
12:37
Sumqayıtda qatar "KamAz"la toqquşubHadisə
12:35
DYP-dən moped sürücülərinə müraciət: Martın 26-dan sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaqDaxili siyasət
12:34
İrandan təxliyə olunan vətəndaş: Tehrandakı səfirliyimiz ölkədən çıxmağımıza kömək etdiDaxili siyasət
12:32
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:26
Yaxın Şərqdəki hadisələr fonunda qızılın qiyməti 3 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:24
Foto
Teymur Musayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşübSağlamlıq
12:24
Bilalhəbaşi Nəzərov: "Erməni boksçuya qarşı döyüşüm karyeramın ən məsuliyyətli anı idi"Fərdi
12:19
Şahin Bağırov Saatlıda vətəndaşları qəbul edəcəkBiznes
12:12