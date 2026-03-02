İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Tbilisi meri bölgədə hərbi əməliyyatlar səbəbindən Əbu-Dabidən Gürcüstana qayıda bilmir

    Region
    • 02 mart, 2026
    • 11:30
    Tbilisi meri bölgədə hərbi əməliyyatlar səbəbindən Əbu-Dabidən Gürcüstana qayıda bilmir

    Gürcüstanın paytaxtı Tbilisinin meri Kaxa Kaladzenin hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə olduğunu açıqlanıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, K.Kaladze həftəsonu Əbu-Dabidə səfərdə olub.

    "Tbilisi meri həftəsonu Əbu-Dabidə idi. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq o, hələlik təyyarə ilə uça bilmir", – deyə meriyadan bildirilib.

    Qeyd edək ki, fevralın 28-dən etibarən İsrail-ABŞ və İran arasında qarşılıqlı hava hücumları davam edir. İran ABŞ-nin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yerləşdiyi iddia olunan obyektlərinə də zərbələr endirir. Bununla əlaqədar regionda hava məkanı bağlanıb.

    Gürcüstan Tbilisi Kaxa Kaladze Əbu-Dabi

