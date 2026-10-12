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    Səudiyyə Ərəbistanı və İran XİN başçıları regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    • 12 oktyabr, 2026
    • 01:12
    Səudiyyə Ərəbistanı və İran XİN başçıları regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri Feysəl bin Fərhan Al Səud və İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilib.

    Tərəflər söhbət zamanı regionda son vaxtlar baş verən gərginliyi və bu vəziyyətlə bağlı görülən tədbirləri müzakirə ediblər.

    Nazirlikdən bildirilib ki, telefon danışığı İran tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub.

    Abbas Əraqçi isə özünün "Telegram" kanalında söhbət zamanı regionda gərginliyin artmasından narahatlığını ifadə etdiyini qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, hərbi üsullara üstünlük verilməsi və siyasi həll yollarına məhəl qoyulmaması mövcud vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq. Əraqçi əlavə edib ki, İran böhranın siyasi həllinə nail olmaq məqsədilə Səudiyyə Ərəbistanı ilə Yəmən arasında dialoqun qurulmasına kömək etməyə hazırdır.

    Hörmüz boğazı Səudiyyə Ərəbistanı İran İslam Respublikası
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    Səudiyyə Ərəbistanı və İran XİN başçıları regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
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