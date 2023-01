Rusiya Xerson limanını raket atəşinə tutub, Türkiyəyə məxsus gəmilər zədələnib - VİDEO

Rusiyanın raket hücumu nəticəsində Xerson limanında Türkiyənin iki gəmisi qəlpələrlə zədələnib.

Bu barədə “Report” “Hurriyet”ə istinadən xəbər verir.

Türkiyə şirkətinin nümayəndəsi Huseyn Çebinin sözlərinə görə, raket zərbəsi nəticəsində limanda yerləşən Türkiyəyə məxsus "Tuzla" gəmisində yanğın baş verib.

İkinci gəmi “Ferahnaz” hərbi əməliyyatların başlanması səbəbindən təxminən bir il limanda olub.