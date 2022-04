Rusiya Ümumdünya Turizm Təşkilatından çıxıb

Rusiya Ümumdünya Turizm Təşkilatından (UNWTO) çıxmaq niyyətini açıqlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə UNWTO-nun baş katibi Zurab Pololikaşvili tviter hesabında yazıb.

“Bu gün Rusiya geri çəkilmək niyyətini açıqlayıb. Məqsədlərimiz aydındır: sülh üçün turizmin təşviqi və insan hüquqlarına universal hörmət. Yalnız buna əməl edən üzvlər UNWTO-nun bir hissəsi ola bilər", - Pololikaşvili bildirib.