Qazaxıstan ilk meteoroloji raketi sınaqdan keçirəcək

Qazaxıstanın Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiya və Aerokosmik Sənaye Nazirliyi 2025-ci ildə respublikanın ilk meteoroloji raketinin uçuş sınaqlarını keçirəcək.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə TASS-a nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
"Hazırda Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiyalar və Aerokosmik Sənaye Nazirliyinin Aerokosmik Komitəsinin tabeliyində olan təşkilatlar meteoroloji raketin prototipinin yaradılması üzrə elmi-tədqiqat və təkmilləşdirmə işləri aparır. Yay uçuş sınaqlarının 2025-ci ildə keçirilməsi planlaşdırılır", - mətbuat xidmətindən bildirilib.
Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri ilə bağlı məlumatlar məxfidir və məhdudlaşdırılmış xidməti məlumat kimi təsnif edilir, buna görə də nazirlik gedişat, xarakter və nəticələr barədə məlumat verə bilməz.