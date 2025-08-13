Paşinyan Qırğızıstanda Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak etməyəcək

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan 14-15 avqust tarixlərində Çolpon-Atada (Qırğızıstan) keçiriləcək Avrasiya İqtisadi İttifaqına (Aİİ) üzv ölkələrin Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak etməyəcək.
“Report” Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə baş nazirin mətbuat katibi Nazeli Baqdasaryan bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu, Paşinyanın avqustun 12-dən 15-dək məzuniyyətdə olması ilə əlaqədardır.
İclasda Ermənistanı Baş nazirin müavini Mher Qriqoryan təmsil edəcək.
İclasda Aİİ çərçivəsində birja əqdlərinin inkişaf proqramı, üzv dövlətlərin 2024-2026-cı illər üçün nəqliyyat siyasəti, dərman və tibbi avadanlıqların ümumi bazarının inkişaf konsepsiyası və digər məsələlər müzakirə olunacaq.