Haqqımızda

Paşinyan: Azərbaycanın logistik marşrutlarına Ermənistanın inteqrasiyası ABŞ-Rusiya əlaqələrinə müsbət təsir göstərəcək

Paşinyan: Azərbaycanın logistik marşrutlarına Ermənistanın inteqrasiyası ABŞ-Rusiya əlaqələrinə müsbət təsir göstərəcək Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın logistik marşrutlarına Ermənistanın inteqrasiyasının ABŞ və RF arasında qarşılıqlı əlaqələrə müsbət təsir göstərəcəyinə əminliyini ifadə edib.
Region
9 avqust 2025 10:12
Paşinyan: Azərbaycanın logistik marşrutlarına Ermənistanın inteqrasiyası ABŞ-Rusiya əlaqələrinə müsbət təsir göstərəcək

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın logistik marşrutlarına Ermənistanın inteqrasiyasının ABŞ və Rusiya Federasiyası (RF) arasında qarşılıqlı əlaqələrə müsbət təsir göstərəcəyinə əminliyini ifadə edib.

“Report”un məlumatına görə, o, bu barədə mətbuat konfransında bildirib.

Nikol Paşinyan xatırladıb ki, Ermənistanın 30 il ərzində Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi olmayıb, indi isə İrəvan Mərkəzi Asiya ilə də əlaqə əldə edəcək, Çinin regiona çıxışı olacaq.

O qeyd edib ki, Ermənistan dəmir yolları Rusiya Federasiyasının nəzarəti altındadır. Nikol Paşinyan Rusiyanın İcevan-Razdan və İcevan-Qazax dəmir yollarının bərpasına investisiya qoymaqda maraqlı olacağını da ehtimal edib: “Əlbəttə, Azərbaycanın razılığı da lazım olacaq”.

Onun sözlərinə görə, Ermənistan həmçinin əvvəllər olmayan İranla dəmir yolu əlaqəsi, Çin də Şərqə yeni marşrut əldə edir: “Bu, RF və ABŞ arasında iqtisadi qarşılıqlı əlaqə üçün yaxşı imkan ola bilər”.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Пашинян: Интеграция Армении в логистические маршруты Азербайджана положительно скажется на взаимодействии США и РФ

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Nikol Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan Vaşinqtonda sənədlər imzalayaraq artıq sülh qurublar
Nikol Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan Vaşinqtonda sənədlər imzalayaraq artıq sülh qurublar
9 avqust 2025 09:41
Tokayev: Bakı ilə İrəvan arasında imzalanmış sülh razılaşması tarixi əhəmiyyətli nailiyyətdir
Tokayev: Bakı ilə İrəvan arasında imzalanmış sülh razılaşması tarixi əhəmiyyətli nailiyyətdir
9 avqust 2025 08:50
Kamçatkada 43 yeraltı təkan qeydə alınıb
Kamçatkada 43 yeraltı təkan qeydə alınıb
9 avqust 2025 07:18
Putin Rusiyanın Alyaskaya səfər edən ilk lideri olacaq
Putin Rusiyanın Alyaskaya səfər edən ilk lideri olacaq
9 avqust 2025 05:53
Moskva Putin və Trampın növbəti görüşünün Rusiyada keçiriləcəyini gözləyir
Moskva Putin və Trampın növbəti görüşünün Rusiyada keçiriləcəyini gözləyir
9 avqust 2025 03:12
Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycanın XİN başçıları Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı birgə müraciət imzalayıb
Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycanın XİN başçıları Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı birgə müraciət imzalayıb
9 avqust 2025 02:40
Paşinyan: Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranıb
Paşinyan: Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranıb
9 avqust 2025 02:19
Ermənistan və ABŞ yüksək səviyyəli danışıqlardan sonra üç sənəd imzalayıb
Ermənistan və ABŞ yüksək səviyyəli danışıqlardan sonra üç sənəd imzalayıb
9 avqust 2025 01:55
Alen Simonyan: Cənubi Qafqazda daha müharibə olmayacaq
Alen Simonyan: Cənubi Qafqazda daha müharibə olmayacaq
8 avqust 2025 23:31
Rusiyada kanat yolunda qəza zamanı 8 nəfər xəsarət alıb
Rusiyada kanat yolunda qəza zamanı 8 nəfər xəsarət alıb
8 avqust 2025 22:38

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi