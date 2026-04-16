    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Papuaşvili: Xarici müdaxiləyə qarşı beynəlxalq hüquqi çərçivə yaradılmalıdır

    Region
    • 16 aprel, 2026
    • 18:41
    Papuaşvili: Xarici müdaxiləyə qarşı beynəlxalq hüquqi çərçivə yaradılmalıdır
    Şalva Papuaşvili

    Ölkələrin milli maraqlara uyğun fəaliyyətinə əsas maneənin xarici müdaxilə olduğunu bildirib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili deyib.

    "Ölkələrin milli maraqlara uyğun fəaliyyətinə əsas maneə xarici müdaxilədir", - o bildirib və əlavə edib ki, xarici müdaxilə ölkələrdə daxili vəziyyəti qarışdırır və digər qüvvələrin maraqlarını yerli xalqın maraqları kimi təqdim etməyə çalışır.

    Spiker vurğulayıb ki, ölkələrin təhlükəsizliyi yalnız fiziki sərhədlərlə məhdudlaşmır, eyni zamanda cəmiyyətin və dövlət institutlarının xarici təsirlərdən qorunmasını da əhatə edir.

    Onun fikrincə, bu sahədə mövcud olan ikili standartlar problemlər yaradır və buna görə də bütün dövlətlərin qəbul edəcəyi vahid beynəlxalq hüquqi mexanizmin formalaşdırılması vacibdir.

    Papuaşvili əlavə edib ki, belə bir çərçivə ölkələrə xarici müdaxilələrə qarşı daha effektiv müdafiə imkanları yaradacaq və beynəlxalq münasibətlərdə sabitliyin güclənməsinə töhfə verəcək.

