Özbəkistan və Türkmənistan ticarət zonasının açılışına hazırlaşır

Özbəkistan və Türkmənistan "Şavat - Daşoğuz" ticarət zonasının açılışına hazırlığı tamamlayır.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla Avazada keçirilən görüşü zamanı məlum olub.
Tərəflər ilin əvvəlindən ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin 700 milyon ABŞ dolları təşkil etdiyini qeyd ediblər. Fevraldan etibarən azad ticarət rejimi qüvvədədir, Daşkənd və Aşqabadda ticarət evləri açılıb. Sənaye, energetika, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və su təsərrüfatı sahələrində birgə layihələr həyata keçirilir.
Bundan başqa, Mirziyoyev və Berdiməhəmmədov yüksək səviyyəli yeni görüşlər ərəfəsində hökumətlərarası komissiyaların və İşgüzar Şuranın məhsuldar işinin və mədəni tədbirlərin vacibliyini vurğulayıb.
Tərəflər Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət görüşünün gündəliyi barədə fikir mübadiləsi aparıb, "Azərbaycan - Türkmənistan - Özbəkistan" formatında danışıqların əhəmiyyətini qeyd ediblər.