İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Nazir: İranla Fransa arasında məhbus mübadiləsi sazişi tamamlanmaq üzrədir

    Region
    • 12 sentyabr, 2025
    • 10:26
    Nazir: İranla Fransa arasında məhbus mübadiləsi sazişi tamamlanmaq üzrədir
    Abbas Əraqçi

    İranla Fransa arasında məhbus mübadiləsi sazişi tamamlanmaq üzrədir.

    "Report" "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirib.

    Məlumata görə, təklif olunan mübadilə 39 yaşlı iranlı Mahdia Esfandiari ilə bağlıdır. O, bu il fevralın 28-dən Paris ətrafındakı istintaq təcridxanasında saxlanılır. Onun tutulmasına səbəb sosial şəbəkədə Qəzza zolağını İsrailin mühasirədə saxlamasına etiraz ismarışları paylaşması göstərilib.

    Parisdə saxlanıldıqdan bir müddət sonra Mahdia Esfandiari Parisdən 470 kilometr məsafədə yerləşən Fresnes həbsxanasına köçürülüb.

    Bildirilib ki, Esfandiari Lumirre Universitetində fransız dili ixtisası üzrə təhsil alıb. Son səkkiz ildə Lionda yaşayıb. O, Lumirre Universitetində müəllim və tərcüməçi kimi çalışıb.

    İran isə 2022-ci il mayın 7-də Fransanın iki vətəndaşını həbs edib. 40 yaşlı Cecile Kohler və 70 yaşlı Jacques Paris İsrailə casusluqda ittiham olunublar.

    Fransa İran Cecile Kohler Mahdia Esfandiari Jacques Paris

    Son xəbərlər

    11:12

    Bakıda güclü külək ağacın budağını sındıraraq yola aşırıb

    Hadisə
    11:11

    Tehranda bina uçub, bir fəhlə ölüb, ikisi yaralanıb

    Region
    11:11

    ASCO-nun "Mahmud Rəhimov" gəmisinin təmirdən sonra ilk səfəri Aktau limanına olub

    İnfrastruktur
    11:06

    Serdar Kılıç Ermənistana səfər edib

    Digər ölkələr
    11:05

    Nazir müşaviri: Dinlənilən hər 10 dərsdən 7-də tədrisin keyfiyyəti aşağı olub

    Elm və təhsil
    11:05

    Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    11:01

    Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    11:01

    Milli Məclis aqrar sektorun inkişafında ixtisaslı kadr hazırlığına dair dinləmə keçirəcək

    Milli Məclis
    10:58

    Bu günədək bağçalara müsabiqə yolu ilə qəbul olunan işçilərin sayı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti