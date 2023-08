Krım körpüsündə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub - VİDEO - YENİLƏNİB-2

Krım körpüsündə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Bildirilib ki, maşınlar hərəkətini davam etdirirlər.

14:49

Qondarma Krım respublikasının rəhbəri Sergey Aksenov Krım körpüsünün vurulduğunu təsdiqləyib.

“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə teleqramda yazıb.

S.Aksenovun sözlərinə görə, əraziyə 2 raket atılıb və onlar zərərsizləşdirib.

Məlumata görə, körpü zədələnməyib.

14:30

Krım körpüsü vurulub və burada nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ərazidə partlayış və silah səsləri eşidilir.

Körpünün Ukrayna ordusu tərəfindən vurulduğu ehtimal edilir.