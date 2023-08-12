Движение по Крымскому мосту временно закрыто

Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта в субботу днем.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В СМИ появилась информация о возможном серьезном повреждении моста. В сети массово публикуют фото и видео, на которых можно увидеть, что вокруг моста поднимается густой дым.
Kerch Bridge, traffic is stopped. Unclear what’s going on yet.— NOELREPORTS (@NOELreports)
pic.twitter.com/XR2sfn3OSQ August 12, 2023