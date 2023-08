Движение по Крымскому мосту временно закрыто

Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта в субботу днем.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В СМИ появилась информация о возможном серьезном повреждении моста. В сети массово публикуют фото и видео, на которых можно увидеть, что вокруг моста поднимается густой дым.