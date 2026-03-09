İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    KİV: Tehranın bir sıra ərazilərində güclü partlayışlar baş verib

    Region
    • 09 mart, 2026
    • 00:02
    KİV: Tehranın bir sıra ərazilərində güclü partlayışlar baş verib

    İranın paytaxtı Tehranın bir sıra məhəllələrində güclü partlayışlar baş verib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Tehranın hava hücumundan müdafiə sistemləri işə salınıb və hazırda fəaliyyətdədir.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsraildəki obyektlərə hücum edərək, genişmiqyaslı cavab əməliyyatı başladığını açıqlayıb. Həmçinin ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri də zərbələrə məruz qalıb.

    Tehran güclü partlayışlar hava hücumundan müdafiə sistemləri

    Son xəbərlər

    00:02

    KİV: Tehranın bir sıra ərazilərində güclü partlayışlar baş verib

    Region
    23:50

    İran ABŞ-nin "IRIS Dena" esminesinə hücumu nəticəsində 104 nəfərin öldüyünü bildirib

    Region
    23:36

    Pezeşkian İlham Əliyevə İrana humanitar yardımla bağlı niyyətinə görə minnətdarlığını bildirib

    Xarici siyasət
    23:32

    İlham Əliyev Pezeşkiana Naxçıvanda baş vermiş hadisənin araşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb

    Xarici siyasət
    23:28

    Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edib

    Xarici siyasət
    23:16

    ABŞ Venesueladan 100 milyon dollar dəyərində qızıl alıb

    Digər ölkələr
    23:06

    Azərbaycanın cüdo millisi Qran-Prini 4 medalla tamamlayıb

    Fərdi
    23:04

    Makron Pezeşkianla regiondakı və Hörmüz boğazındakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    22:44

    İranın yeni Ali lideri Xamenei soyadını saxlayacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti