İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    KİV: İran Trampa sülh qarşılığında iqtisadi güzəştlər paketi təklif edir

    Region
    • 26 fevral, 2026
    • 16:00
    KİV: İran Trampa sülh qarşılığında iqtisadi güzəştlər paketi təklif edir

    İran hakimiyyəti ABŞ Prezidenti Donald Trampa sülh qarşılığında iqtisadi güzəştlər paketi təklif edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" qəzeti yazıb.

    Bildirilib ki, İran Donald Trampı nüvə sazişi imzalamağa meyilləndirməyə çalışır və bu məqsədlə ABŞ şirkətlərinə yanacaq-energetika sektorunda əhəmiyyətli güzəştlər təqdim edir.

    Məlumata görə, rəsmi Tehran hesab edir ki, bu cür maliyyə perspektivləri Donald Trampın biznes maraqlarına təsir etməlidir. Bundan başqa, təklifdə İranın başqa mineral ehtiyatlarının istismar hüquqları da var.

    Qəzetin yazdığına əsasən, yüksək vəzifəli amerikalı mənbə etiraf edib ki, ABŞ investisiyalarının İranın yanacaq-energetika sektoruna cəlb edilməsi ilə bağlı qeyri-rəsmi müzakirələr aparılır: "İran Venesuelaya nümunə kimi baxır".

    Xatırladaq ki, ABŞ-nin həbs etdiyi Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun ələ keçirilməsindən sonra Vaşinqton Karakasın neft sektoruna giriş əldə edib.

    Qeyd edək ki, fevralın 26-da Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların üçüncü raundu keçirilir. Bu, ölkələr arasında yeni müharibənin qarşısını almaq üçün son fürsət kimi qiymətləndirilir. İran yalnız nüvə proqramını müzakirə etməyə hazırdır, eyni zamanda, uranın zənginləşdirilməsindən tamamilə imtina etməyəcəyini açıqlayır. Məlumatlara əsasən, rəsmi Tehran uranın 3,67 faiz səviyyəyədək zənginləşdirilməsinə razılıq verir.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran hakimiyyəti uranın zənginləşdirilməsi

    Son xəbərlər

    16:51

    ETSN kollektivi Xocalı soyqırımı qurbanlarını anıblar

    Daxili siyasət
    16:47

    Efiopiyanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    16:44

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçularının rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    16:44

    Cenevrədə ABŞ-İran danışıqları başa çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    16:44

    İlham Əliyev ad günü münasibətilə Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:41

    Avstriyada Adolf Hitlerin doğulduğu ev polis bölməsinə çevrilir

    Maraqlı
    16:37
    Foto

    Bosniya və Herseqovinada Xocalı soyqırımının qurbanları anılıb

    Qarabağ
    16:36
    Foto

    Bir sıra rayonlarda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilib

    Sağlamlıq
    16:35
    Foto

    Azərbaycanda "Kriptoaktivlər bazarı haqqında" qanun layihəsi hazırlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti