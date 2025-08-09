Haqqımızda

Kamçatkada 43 yeraltı təkan qeydə alınıb

Kamçatkada 43 yeraltı təkan qeydə alınıb Seysmoloqlar son 24 saat ərzində Rusiyanın Kamçatka yarımadasında 43 yeraltı təkan qeydə alıblar.
Region
9 avqust 2025 07:18
Kamçatkada 43 yeraltı təkan qeydə alınıb

Seysmoloqlar son 24 saat ərzində Rusiyanın Kamçatka yarımadasında 43 yeraltı təkan qeydə alıblar.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Regional Baş İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, müvəqqəti yerləşdirmə mərkəzləri Petropavlovsk-Kamçatski və Vilyuçinskdə fəaliyyətini davam etdirir. Son 24 saat ərzində onların içərisində 61 nəfər olub.

İyulun 30-da Kamçatkada zəlzələ baş verib. Zəlzələnin maqnitudası 8,8-ə çatıb, bu seysmik hadisə 1952-ci ildən bəri regionda ən güclü zəlzələ olub. Diyar sakinlərinə sunami təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edilib, Severo-Kurilsk rayonunda fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası На Камчатке зафиксировано 43 афтершока

Ən vacib xəbərlər

Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi