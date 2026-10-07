Gürcüstanda 700 min dollara uran satmaq istəyən şəxs saxlanılıb
Region
- 07 oktyabr, 2026
- 10:54
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Gürcüstanda radioaktiv maddə, o cümlədən uran-238 ilə qanunsuz davranmaqda şübhəli bilinən Gürcüstan vətəndaşı saxlanılıb.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, saxlanılma Əks-kəşfiyyat və Xüsusi Əməliyyatlar departamentlərinin əməkdaşlarının birgə keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həyata keçirilib.
İstintaqın versiyasına görə, saxlanılan şəxsin uran-238-i xarici ölkə vətəndaşına 700 min ABŞ dollarına satmaq planı olub.
Faktla bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin nüvə materialı ilə qanunsuz davranışı nəzərdə tutan 230-cu maddəsi üzrə istintaq aparılır.
Maddə üzrə 10 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulur.
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