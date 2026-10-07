İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Gürcüstanda 700 min dollara uran satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

    Region
    • 07 oktyabr, 2026
    • 10:54
    Gürcüstanda 700 min dollara uran satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

    Gürcüstanda radioaktiv maddə, o cümlədən uran-238 ilə qanunsuz davranmaqda şübhəli bilinən Gürcüstan vətəndaşı saxlanılıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, saxlanılma Əks-kəşfiyyat və Xüsusi Əməliyyatlar departamentlərinin əməkdaşlarının birgə keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həyata keçirilib.

    İstintaqın versiyasına görə, saxlanılan şəxsin uran-238-i xarici ölkə vətəndaşına 700 min ABŞ dollarına satmaq planı olub.

    Faktla bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin nüvə materialı ilə qanunsuz davranışı nəzərdə tutan 230-cu maddəsi üzrə istintaq aparılır.

    Maddə üzrə 10 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulur.

    Сinayət hadisəsi Gürcüstan Uran
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    06:23

    Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyib

    Digər ölkələr
    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti