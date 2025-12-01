İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Gürcüstanda qış təkərlərindən istifadə məcburi olub

    Region
    • 01 dekabr, 2025
    • 11:21
    Gürcüstanda qış təkərlərindən istifadə məcburi olub

    Gürcüstanda dekabrın 1-dən martın 1-dək bir sıra istiqamətlərdə avtomobillərin yalnız qış təkərləri ilə hərəkəti məcburi olacaq.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, yeni qaydalara əsasən, minik avtomobillərində protektorun dərinliyi ən azı 3 mm, avtobuslarda isə 4 mm olmalıdır.

    Təkərlərin istehsal tarixi 10 ili keçməməli və üzərində "qar dənəciyi" işarəsi olmalıdır.

    Tələblərə əməl etməyən sürücülər 100 lari cərimələnəcək və sürücülük vəsiqəsindən 5 bal silinəcək. Polis qaydalara uyğun olmayan avtomobillərin müəyyən ərazilərə girişini qadağan edə və təhlükə yarandığı halda nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti saxlaya bilər.

    Qış təkərləri tələbi Tbilisi–Senaki–Leselidze, Mtsxeta–Stepantsminda–Larsi, Zuqdidi–Mestia, Borjomi–Bakuriani və digər dağlıq istiqamətlər də daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq və daxili yollara şamil olunur.

    Gürcüstan qış təkərləri avtomobil dağlıq ərazilər

    Son xəbərlər

    11:48

    Amerikalı basketbolçu: "Azərbaycanı çox sevirəm"

    Komanda
    11:44

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığortaçı seçib

    Maliyyə
    11:44

    Hesablama Palatası "Şahdağ Turizm Mərkəzi"ndə yoxlamalar aparıb - EKSKLÜZİV

    Turizm
    11:42

    Lerikdə sitrus meyvələrinin satışıyla məşğul olmaq adı ilə narkotik vasitə satanlar saxlanılıb

    Hadisə
    11:41

    Azərbaycan daha iki ölkədən kələm tədarük etməyə başlayıb

    ASK
    11:38

    Bakıdakı biznes mərkəzi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Biznes
    11:38
    Foto

    Şəhid övladları Türkiyənin GUHEM mərkəzində qış düşərgəsində iştirak ediblər

    Daxili siyasət
    11:37

    Azərbaycanda 600 min şagirdə informatikadan əlavə rəqəmsal bacarıqlar dərsi keçilir

    Elm və təhsil
    11:37

    AMB 3 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti