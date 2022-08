Estoniya Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi ayırıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Oleksiy Reznikov tviter səhifəsində yazıb.

O, Estoniyanın yeni hərbi yardım paketi ayırdığını açıqlayıb: “Bura minaatanlar və tank əleyhinə silahlar daxildir. Həmçinin estoniyalı hərbi qulluqçular əsgərlərimizə təlim keçmək üçün Böyük Britaniyanın rəhbərlik etdiyi proqrama qoşulacaqlar”.