Haqqımızda

Ermənistan və İran prezidentləri regionda kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

Ermənistan və İran prezidentləri regionda kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan Ermənistanda rəsmi səfərdə olan iranlı həmkarı Məsud Pezeşkian ilə iqamətgahında görüşüb.
Region
19 avqust 2025 21:56
Ermənistan və İran prezidentləri regionda kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

Ermənistan prezidenti Vaaqn Xaçaturyan İrəvanda rəsmi səfərdə olan iranlı həmkarı Məsud Pezeşkian ilə iqamətgahında görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan dövlət başçısının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Tərəflər regional gündəlikdəki məsələləri, o cümlədən kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər. Xaçaturyan ümidvar olduğunu bildirib ki, İran liderinin səfəri Ermənistan-İran münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsi üçün stimul olacaq, regionda sülh və sabitliyin bərqərar olmasına töhfə verəcək.

Dövlət başçıları regiondakı geosiyasi vəziyyətə və kommunikasiyaların açılması məsələsinin müzakirəsinə xüsusi diqqət yetiriblər.

“Tərəflər vurğuladılar ki, sabit və uzunmüddətli sülhün bərqərar olması, eləcə də suverenlik, ərazi bütövlüyü və müstəqillik prinsipləri əsasında ticarət yollarının formalaşdırılması bütün regionun maraqlarına cavab verir”, - deyə məlumatda bildirilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Президенты Армении и Ирана обсудили открытие коммуникаций в регионе

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi