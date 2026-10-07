DMM: Pakistanlıların Məkkə sazişinə etirazları ilə bağlı iddialar əsassızdır
- 07 oktyabr, 2026
- 18:20
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Bəzi sosial media hesablarında və mətbuat orqanlarında Pakistan xalqının Məkkə sazişinə etiraz etmək məqsədilə küçələrə axışdığı barədə iddialar həqiqətə uyğun deyil.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi (DMM) "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
"Sözügedən paylaşımlarda istifadə olunan görüntülər, iddia edildiyi kimi Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistan arasındakı diplomatik proseslərlə və ya hər hansı bir razılaşma ilə əlaqədar deyil", - məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, aparılan araşdırmalar nəticəsində bəhs olunan görüntülərin Pakistanda daha əvvəl keçirilmiş daxili siyasət yönümlü nümayişlərə aid olduğu müəyyən edilib:
"Ölkəmizin də yer aldığı sülhü, əmin-amanlığı və sabitliyi möhkəmləndirmək məqsədi daşıyan diplomatik təşəbbüsləri hədəf alaraq ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışan manipulyativ paylaşımlara və qavrayış əməliyyatlarına etibar edilməməsi xüsusilə xahiş olunur".
Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, Pakistan halkının Türkiye’nin de taraf olduğu “Mekke Anlaşması”nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü yönünde dolaşıma sokulan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu paylaşımlarda kullanılan görüntüler, iddia edildiği gibi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki diplomatik süreçlerle ya da herhangi bir anlaşmayla ilişkili değildir. Yapılan incelemeler neticesinde; bahse konu görüntülerin, Pakistan’da daha önce düzenlenen iç politika odaklı gösterilere ait olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizin de yer aldığı barışı, huzuru ve istikrarı pekiştirmeyi amaçlayan diplomatik girişimleri hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan manipülatif paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 7, 2026