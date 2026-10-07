Турция опровергла фейки о протестах в Пакистане против Мекканского соглашения

Утверждения о протестах на улицах в Пакистане против Мекканского соглашения не соответствуют действительности, сообщил Центр по борьбе с дезинформацией Турции (DMM).

Как передает Report, об этом говорится в публикации DMM в социальной сети X.

"Использованные в этих публикациях кадры не связаны с дипломатическими процессами или каким-либо соглашением между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проведенных проверок установлено, что упомянутые кадры относятся к ранее прошедшим в Пакистане внутриполитическим демонстрациям.

"Просим не доверять манипулятивным публикациям, которые пытаются ввести общественность в заблуждение, нацеливаясь на дипломатические инициативы, направленные на укрепление мира, спокойствия и стабильности, в том числе с участием нашей страны", - говорится в сообщении.

Напомним, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское соглашение о коллективной обороне, согласно которому вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на всех участников договора.