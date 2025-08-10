Haqqımızda

Dağıstanda yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var

Dağıstanda yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var Dağıstan Respublikasının (Rusiya Federasiyası) Tarumovski rayonunda baş verən ağır qəza nəticəsində üç nəfər ölüb, daha üç nəfər yaralanıb.
Region
10 avqust 2025 20:41
Dağıstanda yol qəzası olub, ölən və yaralananlar var

Dağıstan Respublikasının (Rusiya Federasiyası) Tarumovsk rayonunda baş verən ağır yol qəzası nəticəsində üç nəfər ölüb, daha üç nəfər yaralanıb.

“Report” “İnterfaks”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə respublika Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, Həştərxan-Mahaçqala yolunun 258-ci kilometrliyində iki minik avtomobili toqquşub.

"İlkin məlumata görə, "Lexus" qarşıdakı hərəkət zolağına çıxıb və "Lada Vesta" markalı avtomobillə toqquşub. Nəticədə "Vesta"nın sürücüsü və onun iki sərnişini təcili tibbi yardım gələnə qədər yerindəcə ölüblər", - Dağıstan Respublikası üzrə Daxili İşlər Nazirliyinin yol polisi alayının komandiri vəzifəsini icra edən Gerexan Abdulmuslimov bildirib.

O, əlavə edib ki, “Lexus”un sürücüsü və onun iki sərnişini, o cümlədən bir uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Трое погибли, еще столько же пострадали в ДТП в Дагестане

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi