CHP-nin daha bir funksioneri istefa verib
Region
- 06 oktyabr, 2026
- 13:02
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Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) Dənizli vilayəti üzrə təşkilat sədri Ayhan Oran istefa verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Onun səhhəti ilə əlaqədar istefa verdiyi qeyd olunub.
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