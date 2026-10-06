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    CHP-nin daha bir funksioneri istefa verib

    Region
    • 06 oktyabr, 2026
    • 13:02
    CHP-nin daha bir funksioneri istefa verib

    Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) Dənizli vilayəti üzrə təşkilat sədri Ayhan Oran istefa verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Onun səhhəti ilə əlaqədar istefa verdiyi qeyd olunub.

    Cümhuriyyət Xalq Partiyası (CHP) Türkiyə Cümhuriyyəti İstefa
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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