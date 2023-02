ABŞ Dövlət Departamenti Cənubi Qafqaz üzrə yeni baş müşavir təyin edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken tviter hesabında yazıb.

“Bu gün mən Luis L. Bononun Qafqaz danışıqları üzrə yeni baş məsləhətçimiz təyin olunduğunu elan edirəm. Onun səyləri Cənubi Qafqazda münaqişələrin sülh yolu ilə həlli istiqamətində işimizi daha da inkişaf etdirəcək”, - Blinken sosial şəbəkə hesabında yazıb.

Qeyd edək ki, ATƏT-in Minsk qrupu təsisat olaraq ləğv edilib. Rəsmi Vaşinqtonun yeni təyinatı da bunu bir daha sübut edir.

Today, I am announcing the appointment of Louis L. Bono as our new Senior Advisor for Caucasus Negotiations. His efforts will further our work on the peaceful resolution of conflicts in the South Caucasus.