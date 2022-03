Hikmət Hacıyev: "Şuşa intibah, dirçəliş və yenidənqurma dövrünə qədəm qoyur"

"Şuşa - Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı erməni işğalı və vandalizmi altında 30 il davam edən qara günlərdən sonra intibah, dirçəliş və yenidənqurma dövrünə qədəm qoyur".

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tviter də yazıb.

Paylaşımda Şuşa ilə bağlı videogörüntülər də yer alıb.