Хикмет Гаджиев: Шуша вступает в эпоху возрождения и реконструкции

"Шуша - культурная столица Азербайджана - вступает в эпоху ренессанса, возрождения и реконструкции после 30 лет армянской оккупации и вандализма".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

В публикации также представлены видеокадры города Шуша.