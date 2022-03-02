Хикмет Гаджиев: Шуша вступает в эпоху возрождения и реконструкции
Хикмет Гаджиев: Шуша вступает в эпоху возрождения и реконструкции"Шуша - культурная столица Азербайджана вступает в эпоху ренессанса, возрождения и реконструкции после 30 лет армянской оккупации и вандализма".
"Шуша - культурная столица Азербайджана - вступает в эпоху ренессанса, возрождения и реконструкции после 30 лет армянской оккупации и вандализма".
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.
В публикации также представлены видеокадры города Шуша.
Shusha - cultural capital of Azerbaijan enters era of renaissance, revival and reconstruction after 30 years long dark days under Armenian occupation and vandalism. pic.twitter.com/5crcmr7iKF