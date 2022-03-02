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Хикмет Гаджиев: Шуша вступает в эпоху возрождения и реконструкции

Хикмет Гаджиев: Шуша вступает в эпоху возрождения и реконструкции "Шуша - культурная столица Азербайджана вступает в эпоху ренессанса, возрождения и реконструкции после 30 лет армянской оккупации и вандализма".
Карабах
2 марта 2022 г. 19:33
Хикмет Гаджиев: Шуша вступает в эпоху возрождения и реконструкции
Хикмет Гаджиев

"Шуша - культурная столица Азербайджана - вступает в эпоху ренессанса, возрождения и реконструкции после 30 лет армянской оккупации и вандализма".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

В публикации также представлены видеокадры города Шуша.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоHikmət Hacıyev: "Şuşa intibah, dirçəliş və yenidənqurma dövrünə qədəm qoyur"

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