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Azərbaycan XİN-dən Laçın paylaşımı

Azərbaycan XİN-dən Laçın paylaşımı  “Geri qayıtdıq, Laçın, sən artıq işğal altında deyilsən! Bu əlamətdar gündə Azərbaycan xalqını, xüsusilə Laçından olan minlərlə məcburi köçkünü təbrik edirik”
Qarabağ
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1 Dekabr , 2020 13:04
Azərbaycan XİN-dən Laçın paylaşımı
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“Geri qayıtdıq, Laçın, sən artıq işğal altında deyilsən! Bu əlamətdar gündə Azərbaycan xalqını, xüsusilə Laçından olan minlərlə məcburi köçkünü təbrik edirik”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tvitterində yazılıb.

“Laçın bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”, - tvitdə vurğulanıb.

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