Qərbi azərbaycanlıların pulsuz hüquqi yardımdan yararlanması məsələsi parlamentdə qaldırılıb
Milli Məclis
- 07 oktyabr, 2026
- 12:35
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Qərbi azərbaycanlıların pulsuz hüquqi yardımdan faydalana biləcək şəxslər sırasına daxil edilməsi barədə təklif irəli sürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin deputatı, Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri Əziz Ələkbərli parlamentin Əmək və sosial siyasət komitəsinin bu gün keçirilən iclasında "Pulsuz hüquqi yardım" haqqında qanun layihəsinə dair müzakirə zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, Qərbi azərbaycanlılar arasında yeni qanunun onlara tətbiq edilib-edilməyəcəyi ilə bağlı suallar meydana çıxıb.
Komitə sədri Musa Quliyev isə deputata belə cavab verib:
"Sosial baxımdan müdafiəyə ehtiyacı olan qruplara bu müddəalar şamil edildiyindən həmin kateqoriyaya aid insanlara da tətbiq olunmalıdır".
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