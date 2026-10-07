В Милли Меджлисе обсудили доступ западных азербайджанцев к бесплатной юридической помощи

В Милли Меджлисе предложили включить западных азербайджанцев в перечень лиц, которые смогут получать бесплатную юридическую помощь.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса, председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли при обсуждении законопроекта "О бесплатной юридической помощи" на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

По его словам, среди западных азербайджанцев возникли вопросы о том, будут ли положения нового закона распространяться на них.

Он посчитал целесообразным включить западных азербайджанцев в перечень лиц, получающих бесплатную юридическую помощь.