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    В Милли Меджлисе обсудили доступ западных азербайджанцев к бесплатной юридической помощи

    Милли Меджлис
    • 07 октября, 2026
    • 12:56
    В Милли Меджлисе обсудили доступ западных азербайджанцев к бесплатной юридической помощи

    В Милли Меджлисе предложили включить западных азербайджанцев в перечень лиц, которые смогут получать бесплатную юридическую помощь.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса, председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли при обсуждении законопроекта "О бесплатной юридической помощи" на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

    По его словам, среди западных азербайджанцев возникли вопросы о том, будут ли положения нового закона распространяться на них.

    Он посчитал целесообразным включить западных азербайджанцев в перечень лиц, получающих бесплатную юридическую помощь.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Qərbi azərbaycanlıların pulsuz hüquqi yardımdan yararlanması məsələsi parlamentdə qaldırılıb
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