Medianın İnkişafı Agentliyi ATƏT-in Vyanadakı tədbirində təmsil olunub

Vyana şəhərində “Böhran dövrlərində demokratik təsisatların fəaliyyəti” (The Functioning of Democratic Institutions in Times of Crisis) mövzusunda ATƏT-in insan ölçüsü üzrə ikinci əlavə görüşü keçirilib.

