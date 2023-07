Hikmət Hacıyev Şuşa Qlobal Media Forumunun başa çatması ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Şuşa Qlobal Media Forumunun başa çatması ilə bağlı sosial şəbəkədə paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, Hikmət Hacıyev tviterdə yazıb:

“Şuşa Qlobal Media Forumu – 2023 möhtəşəm konsert proqramı və məşhur “Azərbaycan” mahnısı ilə başa çatıb”.