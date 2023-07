Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев Шуша поделился в социальной сети публикацией об окончании Глобального медиафорума.

Как сообщает Report, Хикмет Гаджиев написал в Twitter:

"Шушинский глобальный форум-2023 завершился великолепной концертной программой и знаменитой песней "Азербайджан".