İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan ilə Somali arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 28 oktyabr, 2026
    • 18:37
    Azərbaycan ilə Somali arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycanın mədəniyyət naziri Adil Kərimli oktyabrın 28-də VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində Somali Federativ Respublikasının informasiya, mədəniyyət və turizm naziri Əbdülfəttah Qasim Məhəmməd ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    A. Kərimli Somalinin Forumda yüksək səviyyədə təmsil olunduğunu bildirib, dost ölkənin beynəlxalq platformalarda Azərbaycanın haqq işinə həmişə dəstək verdiyini məmnunluqla xatırladıb.

    Görüşdə Azərbaycan ilə Somali arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi və əlaqələrin genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub.

    Q. Məhəmməd qlobal əhəmiyyətli tədbirə dəvətə görə təşəkkür edib, forumun yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan hökumətinə təbriklərini çatdırıb.

    Söhbət zamanı tərəfləri maraqlandıran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan ilə Somali arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan ilə Somali arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan ilə Somali arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan ilə Somali arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Adil Kərimli Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:18
    ABŞ Şimali Koreyaya müdafiə dəstəyinə görə 11 şəxs və şirkətə sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    19:10
    İspaniyada üçgünlük ümummilli matəm elan edilib - Yenilənib
    Digər ölkələr
    19:09
    ABŞ Ruanda Müdafiə Nazirliyinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    19:05
    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" ikinci oyunda Bosniya və Herseqovina klubuna uduzub
    Futbol
    19:04
    Foto
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Cəbəllütariq yığmasına qalib gəlib
    Futbol
    18:57
    Video
    İspaniyada dəmiryol qəzasında ölənlərin sayı 68 nəfərə çatıb - Yenilənib-4
    Digər ölkələr
    18:55
    Foto
    İƏT-in Baş katibi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəklədiyini bildirib
    Xarici siyasət
    18:50
    AzFina rəsmisi: "Azərbaycanda rəsmi gəliri olmayan şəxslərin kreditləşdirilməsi üçün böyük potensial var"
    Maliyyə
    18:50
    Foto
    "Sumqayıt" güləşçiləri "Gəncə Kuboku"na sahib çıxıblar
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti