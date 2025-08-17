Yer yaxınlığından təhlükəli asteroid keçib

Diametri 50 metr olan “2025 PM” asteroidi Yer kürəsinin yanından keçib.
“Report” xəbər verir ki, göy cismi avqustun 17-də, Bakı vaxtı ilə saat 13:03-də Yerdən Ay orbitinin təxminən bir diametrində məsafədə olub.
“2025 PM” asteroidi təhlükəli göy cismi kimi təsnif edilir, lakin Yerə yaxın olmasına baxmayaraq, onun planet tərəfindən tutulma ehtimalı çox azdır.
“2025 PM” “Apollon” qrupuna, yəni, orbitləri Yerin orbiti ilə kənardan kəsişən planetimizə yaxın asteroidlərə aiddir. O, avqustun 1-də aşkar edilib. Obyektin xüsusiyyətləri hələ də yaxşı məlum deyil, çox güman ki, bu, uçucu maddələrin izləri olmayan qayalıq bir blokdur.
Mütəxəssislərin fikrincə, Yerə yaxın obyektə növbəti iri yanaşma sentyabrın ikinci yarısında gözlənilir. Daha sonra diametri təqribən 200 m olan 2025 FA22 asteroidi təxminən 1 milyon km məsafədə Yerin yanından keçəcək.
İyulda alimlər xəbərdarlıq ediblər ki, 2029-cu ilin aprelində diametri 375 metr olan “Apofis” asteroidi Yerə 32 min kilometr məsafədə yaxınlaşacaq. Səma cismini Avropa, Afrika və Asiyada yaşayan təxminən 2 milyard insan adi gözlə görə biləcək.