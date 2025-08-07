“Hobbit”in ilk nəşri hərracda 57 min dollara satılıb

Təmizlik zamanı tapılan Con Tolkinin “Hobbit” əsərinin ilk nəşri hərracda 43 min funt sterlinqə (57 min dollar) satılıb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Daily Mail” məlumat yayıb.
Kitab gündəlik təmizlik zamanı Bristoldakı evlərin birində kitab rəfində tapılıb. O, 1937-ci ilin sentyabrında çap olunmuş 1500 nüsxədən biridir və indiyədək heç vaxt açıq satışa çıxarılmayıb.
Mükəmməl vəziyyətdə olan nüsxənin hərracda 10min funt sterlinqə satılacağı gözlənilib, lakin ona böyük maraq yaranıb. Komissiya nəzərə alınmaqla ümumi məbləğ 52 min funt sterlinqdən çox olub.