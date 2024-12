Ana dili ilə DNT arasında uyğunluq aşkar edilib

Vanderbilt Universitetinin alimləri müəyyən ediblər ki, ilk dilimiz və genlərimiz arasındakı əlaqə mədəni ənənələrdən təsirlənir.

“Report” xəbər verir ki, araşdrıma “Proceedings of the National Academy of Sciences” jurnalında dərc olunub.

Tədqiqatçılar dünyanın hər yerindən 130 əhaliyə dair məlumatları tədqiq ediblər. Məlum olub ki, ənənələr dillərin və genlərin nəsillər arasında necə ötürülməsinə təsir göstərə bilir. Xüsusilə Afrikanın bəzi yerlərində uşaqların analarının ailəsinin əhatəsində böyümək ehtimalı daha yüksəkdir, onların dili analarının nəslindən keçən genlərlə daha sıx bağlıdır.

Bununla belə, bütün regionlar üçün qlobal qanun yoxdur - çox şey yerli xüsusiyyətlərdən asılıdır. Belə ki, insanlar dünya ətrafında hərəkət etdikcə onların genləri və dili eyni vaxtda təkamül edir. Bununla belə, kişi və qadınların miqrasiya yolları tez-tez fərqlənir və hər bir mədəniyyətdə genetika və dil arasında unikal əlaqələr yaradır.

Alimlərin fikrincə, tək genetika insanın təkamülünün bütün hekayəsini izah edə bilməyəcək, lakin onun dillər və ənənələr haqqında məlumatlarla birləşməsi bu prosesi daha yaxşı başa düşməyə imkan verəcək.