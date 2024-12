Ученые обнаружили соответствие между родным языком и ДНК

Ученые из Университета Вандербильта (Теннесси, США) выяснили, что на связь между нашим первым языком и генами влияют культурные традиции.

Как передает Report , работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи изучили данные о 130 популяциях со всего мира и обнаружили, что традиции могут влиять на то, как языки и гены передаются между поколениями. В частности, в некоторых регионах Африки, где дети чаще растут в окружении семьи матери, их язык сильнее связан с генами, передающимися по материнской линии. Однако глобального закона для всех регионов не существует — многое зависит от местных особенностей.

"Когда люди перемещаются по миру, их гены и язык эволюционируют одновременно", — сообщила доцент Николь Крэнза, одна из авторов исследования. — "Однако пути миграции мужчин и женщин часто различаются, что формирует уникальные связи между генетикой и языком в каждой культуре".

По мнению ученых, генетика сама по себе не сможет рассказать всю историю эволюции человека, но ее сочетание с данными о языках и традициях позволит глубже понять этот процесс.