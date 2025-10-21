Yeni nəsil investisiya imkanı artıq "Rabita Mobile"da!

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Maliyyə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 12:00
    Yeni nəsil investisiya imkanı artıq Rabita Mobileda!

    "Rabitəbank" ASC müştərilərinə əlavə qazanc fürsəti təqdim edir!

    Artıq "Rabita Mobile" tətbiqində "Rabita Invest" xidməti aktivdir, bu isə o deməkdir ki, investisiyaya başlamaq üçün nə filiala getməyə, nə də uzun sənədləşmə proseslərindən keçməyə ehtiyac yoxdur.

    Sadəcə SİMA rəqəmsal imza ilə bir neçə addımda hesab yaradaraq investisiya dünyasına qoşula bilərsiniz. İndi ABŞ birjalarında yer alan "Tesla", "Microsoft", "Nvidia", "Apple" və digər minlərlə beynəlxalq şirkətin səhmlərini, eyni zamanda ETF-ləri həm tam, həm də hissəvi şəkildə almaq mümkündür.

    İnvestisiyalara başlamaq üçün AZN, USD, EUR valyutalı "Kartmane" kartınızdan və yaxud "Rabitəbank" hesabınızdan istifadə edə bilərsiniz. Sadə interfeys sayəsində portfelinizi izləmək, şirkətlər haqqında məlumat əldə etmək, dividendləri nəzarətdə saxlamaq və bazar dəyişikliklərini anında görmək indi daha rahatdır.

    "Rabitəbank" yaxın dövrdə investisiya xidmətinin funksiyalarını və bazar imkanlarını daha da genişləndirməyi planlaşdırır. Məqsəd, hər bir müştərinin maliyyə savadlılığını və gəlir imkanlarını artırmaq, investisiyanı gündəlik bank təcrübəsinin bir hissəsinə çevirməkdir.

    "Rabita Mobile" ilə investisiya sadə, rahat və təhlükəsizdir!

    Siz də "Rabita Mobile" tətbiqini yükləyin, "Rabita Invest" xidmətindən faydalanın və gəlir gətirən qərarlarınızı bu gündən verin.

    Rahat bankçılığın üstünlüklərini "Rabita Mobile" ilə hiss edin!

    "Rabitəbank" 18 region və Bakı şəhəri üzrə ümumilikdə 29 xidmət məntəqəsi, 75 ATM-i, "Rabita Mobile" tətbiqi, İnternet Bankçılıq platforması, "Rabita Business" tətbiqi, "RabitaBot" çatbotu və 133 nömrəli Çağrı Mərkəzi ilə öz müştərilərinə ən müasir standartlar səviyyəsində geniş spektrli bank xidmətləri təqdim edir.

