Rəqəmsal bankçılıqda yeni dövr: bütün bank əməliyyatlarınızı "Birbank"da izləyin
- 13 yanvar, 2026
- 16:50
Azərbaycanın ilk rəqəmsal bankı "Birbank" Mərkəzi Bankın "Açıq bankçılıq" yanaşmasını tənzimləyən normativ aktlar və texniki platformasına inteqrasiyasını tamamilə yekunlaşdırıb. Bununla da ölkənin maliyyə bazarında ilk dəfə olaraq tətbiq edilən bu funksionallıq "Birbank" mobil tətbiqində aktivləşdirilib.
Artıq "Birbank"lılar "Açıq bankçılıq" platformasına qoşulan digər banklardakı hesablarını da öz mobil tətbiqlərindən rahatlıqla görə bilərlər. Bununla da "Birbank" müştəriləri bütün maliyyə əməliyyatlarını bir mərkəzdən izləmək imkanı, eləcə də rahat və asan nəzarət mexanizmi qazanmış olurlar.
Bunun üçün aşağıdakı təlimatları izləmək yetərlidir:
• "Birbank" mobil tətbqinə daxil olun;
• "Açıq bankçılıq" hissəsinə klik edin;
• "Digər bankın hesabını əlavə et"i seçin;
• Açılan siyahıdan istədiyiniz bankı seçin və əlavə edin;
Daha sonra 90 günədək edilən əməliyatlarla bağlı bütün məlumatlar "Birbank" tətbiqində rahatlıqla görünəcək. Qeyd edək ki, depozit və kredit məlumatları, həmçinin köçürmə, ödəniş və digər əməliyyatların icrası nəzərdə tutulmur. Müştərilər istədikləri vaxt əlavə etdikləri bank kartlarını silə və verdikləri icazələri ləğv edə bilərlər.
Tətbiqi yükləmək üçün: http://www.b-b.az/bbha
Daim ən son rəqəmsal yeniliklər və bank məhsulları təqdim edən "Kapital Bank"ın əmtəə nişanı olan "Birbank", 3 milyondan çox aktiv istifadəçisi olan mobil tətbiqi, 115 filial və 52 şöbədən ibarət Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi ilə müştərilərinin xidmətindədir. Bank 2025-ci ilədək ölkənin birinci bankı "Kapital Bank" adı altında müştərilərinə xidmət göstərib və "PAŞA Holding"ə daxildir.