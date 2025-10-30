İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Maliyyə
    • 30 oktyabr, 2025
    • 14:56
    Rabitəbank ekoloji məsuliyyət strategiyasi çərçivəsində ağacəkmə aksiyasi keçirdi

    "Rabitəbank" ASC ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Bakının Müşfiqabad qəsəbəsində ağacəkmə aksiyası keçirilib.

    Təbiətin mühafizəsinə və ekoloji tarazlığın qorunmasına töhfə verən bu təşəbbüs çərçivəsində ərazidə 500 ədəd şam və zeytun ağacı əkilib. Əkilmiş ağacların sağlam şəkildə böyüməsi üçün suvarma və qulluq tədbirləri həyata keçirilib.

    Layihənin əsas məqsədi ekoloji davamlılığa töhfə vermək, ətraf mühitin qorunmasını cəmiyyətə daha geniş şəkildə çatdırmaq, həmçinin gənc nəslin təbiətə qayğı ilə yanaşmasını təşviq etmək olub.

    "Rabitəbank"ın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri ekoloji dəyərlərin qorunması və yaşıllaşdırma təşəbbüslərinə dəstək göstərməkdir. Bank bu istiqamətdə mütəmadi olaraq müxtəlif sosial layihələr və maarifləndirici aksiyalar həyata keçirir.

    Ekoloji balansın qorunması və daha yaşıl gələcəyin formalaşması üçün həyata keçirilən bu aksiya, həm təbiətə sevgi mesajı, həm də "Rabitəbank"ın davamlı inkişaf prinsiplərinə sadiqliyinin növbəti göstəricisidir.

    "Rabitəbank" 18 region və Bakı şəhəri üzrə ümumilikdə 29 xidmət məntəqəsi, 75 ATM-i, "Rabita Mobile" tətbiqi, İnternet Bankçılıq platforması, "Rabita Business" tətbiqi, "RabitaBot" çatbotu və 133 nömrəli Çağrı Mərkəzi ilə öz müştərilərinə ən müasir standartlar səviyyəsində geniş spektrli bank xidmətləri təqdim edir.

