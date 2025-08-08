Haqqımızda

Qızılın qiyməti apreldən bəri ilk dəfə bir troy unsiyası üçün 3,5 min dolları ötüb "Comex" birjasında (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) 2025-ci ilin dekabrında tədarük üçün qızıl fyuçerslərinin qiyməti 22 apreldən bəri ilk dəfə bir troya unsiyası üçün 3,5 min dolları ötüb.
Maliyyə
8 avqust 2025 04:26
"Comex" birjasında (Nyu-York əmtəə birjasının bölməsi) 2025-ci ilin dekabrında tədarük üçün qızıl fyuçerslərinin qiyməti 22 apreldən bəri ilk dəfə bir troya unsiyası üçün 3,5 min dolları ötüb.

"Report"un bu barədə ticarət platformasının məlumatlarına istinadən xəbər verir.

Bakı vaxtı ilə saat 02:03-ə olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti 2,62 % artaraq 1 troy unsiyası üçün 3 534,10 dollar təşkil edib. Bakı vaxtı ilə saat 02:25-də qızılın qiyməti artımını ləngidərək bir unsiya üçün 3 492,10 dollara (+1,4 %) düşüb.

Rus versiyası Стоимость золота превысила $3,5 тыс. за тройскую унцию впервые с 22 апреля

